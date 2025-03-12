Уничтоживший жилой дом взрыв в российском регионе попал на видео

Взорвавшийся в Тобольске частный дом попал на видео

Врыв, уничтоживший частный дом в Тобольске Тюменской области попал на видео. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых со строения, находящегося неподалеку, видно, как из-за взрыва части дома подлетают вверх и падают за несколько метров от места ЧП. Ударной волной также повредило рядом стоящие здания.

После громкого звука взрыва можно услышать сработавшие сигнализации у автомобилей.

О происшествии стало известно ранее 12 марта. Взрыв прогремел в частном доме, расположенном по адресу Рощинский переулок, 33. По предварительным данным, пострадали три человека.