Уничтоживший жилой дом взрыв в российском регионе попал на видео

Врыв, уничтоживший частный дом в Тобольске Тюменской области попал на видео. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
На кадрах, снятых со строения, находящегося неподалеку, видно, как из-за взрыва части дома подлетают вверх и падают за несколько метров от места ЧП. Ударной волной также повредило рядом стоящие здания.
После громкого звука взрыва можно услышать сработавшие сигнализации у автомобилей.
О происшествии стало известно ранее 12 марта. Взрыв прогремел в частном доме, расположенном по адресу Рощинский переулок, 33. По предварительным данным, пострадали три человека.