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15:48, 12 марта 2025Наука и техника

В Европе заявили о независимости от США в космосе

Министр Батист: Запуск CSO-3 — доказательство независимости Европы в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ESA / CNES / Arianespace / ArianeGroup / Optique video CSG / Reuters

Недавний успешный запуск ракеты Ariane 6 со спутником CSO-3 является доказательством независимости Европы в космосе от США, заявил министр по вопросам высшего образования и исследований Франции Филипп Батист. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Ariane 6, несущая спутник CSO-3, является доказательством нашего космического суверенитета. Мы сталкиваемся с новой глобальной реальностью в космическом секторе. Возвращение [президента США] Дональда Трампа в Белый дом с [основателем компании SpaceX] Илоном Маском рядом с ним уже имеет значительные последствия», — заявил бывший глава Национального центра космических исследований Франции.

Политик отметил неопределенность вокруг перспектив сотрудничества французского космического агентства с НАСА и программы Международной космической станции. «Если мы хотим сохранить свою независимость, обеспечить свою безопасность и сохранить свой суверенитет, мы должны вооружиться средствами стратегической автономии», — заявил Батист.

В ходе панельной дискуссии на конференции Satellite 2025 генеральный директор компании Arianespace Дэвид Кавайолес заявил, что геополитическая напряженность, возникшая с начала правления Трампа, наглядно продемонстрировала необходимость для Европы иметь собственные средства доступа в космосу, чего ей не хватало из-за задержек с запуском ракеты Ariane 6 и проблем с носителем Vega C. «Мы должны увидеть рост институционального спроса», — отметил руководитель.

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Пуск носителя Ariane 6 с французским разведывательным спутником CSO-3 состоялся 6 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане. Космический аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 800 километров, после чего третья ступень ракеты совершила маневр и зашла в атмосферу Земли.

В июле 2024 года гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».

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