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14:00, 7 марта 2025Наука и техника

Первый коммерческий пуск ракеты Ariane 6 признали успешным

European Spaceflight: Первый коммерческий пуск ракеты Ariane 6 признан успешным
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Arianespace

Первый коммерческий пуск ракеты Ariane 6 признан успешным. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Пуск носителя с французским разведывательным спутником CSO-3 состоялся 6 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане. Примерно через час после старта космический аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 800 километров, после чего третья ступень Ariane 6 совершила маневр и зашла в атмосферу Земли.

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Ранее компания Arianespace неоднократно переносила второй пуск Ariane 6.

В июле прошлого года гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».

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