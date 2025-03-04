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13:18, 4 марта 2025Наука и техника

Arianespace перенесла второй пуск Ariane 6

Компания Arianespace перенесла второй пуск ракеты Ariane 6
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Rachel BoÃŸmeyer / dpa / Globallookpress.com

Компания Arianespace перенесла второй пуск ракеты Ariane 6, который должен был состояться вчера, 3 марта. Об этом оператор сообщил в сети X.

Перенос старта произошел из-за выявленных технических проблем, подробности о которых не раскрываются. О новом сроке запуска носителя оператор пообещал сообщить позднее.

В прошлом месяце компания сообщала, что второй запуск ракеты Ariane 6 переносит с 26 февраля на 3 марта. Тогда компания уточнила, что предпусковые «дополнительные наземные операции завершены», а сама ракета «находится в стабильном состоянии».

Полезная нагрузка для второго запуска ракеты Ariane 6 — французский разведывательный спутник CSO-3, который планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 800 километров.

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