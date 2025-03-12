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18:20, 12 марта 2025Наука и техника

В Крыму испытали боевую лазерную установку

Проект «Архангел» испытал боевой лазер в Крыму
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Боевую лазерную установку, которая сможет поражать дроны, испытали в Республике Крым. Об этом основатель и глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотированию беспилотников Михаил Филиппов сообщил ТАСС.

В ходе испытаний лазер воздействовал на цели на расстоянии 35 метров. «Луч прорезает дерево толщиной 15 сантиметров насквозь за 5-6 секунд, после прожигает еще 2-3 преграды. Силикатный кирпич дается примерно за минуту, металл толщиной 10 сантиметров — за примерно 10 секунд прямого воздействия», — сказал Филиппов.

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Он отметил, что сейчас тестируют различные системы донаведения, которые позволят использовать установку при защите объектов инфраструктуры. Компактный лазер помещается в багажнике квадроцикла.

В феврале стало известно, что Военно-морские силы США успешно испытали лазерную систему High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system (HELIOS). Система, установленная на эсминце Preble, сбила беспилотник.

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