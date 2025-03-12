Захарова: Зеленский вверг Украину в полную зависимость

Президент Украины Владимир Зеленский вверг свою страну в полную зависимость. Об этом в интервью «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала слова Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым и Донбасс частью РФ. «Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — высмеяла она слова украинского лидера.

Захарова подчеркнула, что власти Украины извратили Конституцию страны и заставляют своих граждан терпеть откровенное беззаконие.

Ранее Зеленский высказался об атаке дронов на Подмосковье. Он назвал атаку на российский регион демонстрацией не силы, а независимости Украины. «Я поясню: это ответ», — добавил он.