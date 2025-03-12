Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:11, 12 марта 2025Наука и техника

В России нарастят производство «КУБов»

«Калашников» нарастит производство дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Производство российских дронов-камикадзе «КУБ» нарастят в этом году. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«Концерн "Калашников" существенно увеличивает в 2025 году выпуск управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) "КУБ" повышенного могущества. Стоит напомнить, что в 2024 году объемы производства УББ увеличились в 10 раз», — говорится в сообщении.

Барражирующие боеприпасы «КУБ» предназначены для поражения бронетехники в тактической глубине противника. Аппарат можно применять в любое время суток и при ветре с порывами до 10 метров в секунду. Оборудование комплекса «КУБ» позволяет передавать команды управления в режиме реального времени.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В феврале президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что испытания разведывательно-ударного комплекса с УББ «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года. В состав комплекса входит пусковая установка на шасси грузовика, которая несет 14 дронов-камикадзе и два беспилотника для разведки и ретрансляции.

    Обсудить
    Последние новости

    «Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

    Ведущий прогноза погоды испугался урагана и попросил сотрудников залезть под стол

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    В России нарастят производство «КУБов»

    Три страны помогли США и Украине договориться о прекращении огня

    Бывшего силовика осудили за получение миллионной взятки от бизнесмена из-за госконтрактов

    Трамп объявил об отправке переговорщиков в Москву

    На Украине прошли обыски у бывшего охранника Порошенко

    Россиянки массово полюбили устраивать девичники в одном древнем русском городе

    В Госдуме отреагировали на возобновление поставок оружия на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше