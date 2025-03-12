В России нарастят производство «КУБов»

«Калашников» нарастит производство дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году

Производство российских дронов-камикадзе «КУБ» нарастят в этом году. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«Концерн "Калашников" существенно увеличивает в 2025 году выпуск управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) "КУБ" повышенного могущества. Стоит напомнить, что в 2024 году объемы производства УББ увеличились в 10 раз», — говорится в сообщении.

Барражирующие боеприпасы «КУБ» предназначены для поражения бронетехники в тактической глубине противника. Аппарат можно применять в любое время суток и при ветре с порывами до 10 метров в секунду. Оборудование комплекса «КУБ» позволяет передавать команды управления в режиме реального времени.

В феврале президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что испытания разведывательно-ударного комплекса с УББ «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года. В состав комплекса входит пусковая установка на шасси грузовика, которая несет 14 дронов-камикадзе и два беспилотника для разведки и ретрансляции.