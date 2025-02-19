«Калашников» завершит испытания «КУБ-СМ» до конца 2025-го

«Калашников»: Испытания комплекса «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года

Испытания разведывательно-ударного комплекса с управляемыми барражирующими боеприпасами «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников.

«До конца 2025 года планируется изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний», — сказал руководитель.

Глава компании напомнил, что в состав комплекса входят управляемые боеприпасы в транспортно-пусковых контейнерах и разведчик-ретранслятор на базе беспилотного летательного аппарата, которые стартуют поочередно из пусковой установки.

Лушников заметил, что в случае комплекса «КУБ-СМ» речь идет о фактически роевом применении беспилотников.

В январе концерн сообщил, что на выставке в Абу-Даби (ОАЭ) покажет новый комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ».