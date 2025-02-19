Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:34, 19 февраля 2025Наука и техника

«Калашников» завершит испытания «КУБ-СМ» до конца 2025-го

«Калашников»: Испытания комплекса «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Испытания разведывательно-ударного комплекса с управляемыми барражирующими боеприпасами «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников.

«До конца 2025 года планируется изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний», — сказал руководитель.

Глава компании напомнил, что в состав комплекса входят управляемые боеприпасы в транспортно-пусковых контейнерах и разведчик-ретранслятор на базе беспилотного летательного аппарата, которые стартуют поочередно из пусковой установки.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Лушников заметил, что в случае комплекса «КУБ-СМ» речь идет о фактически роевом применении беспилотников.

В январе концерн сообщил, что на выставке в Абу-Даби (ОАЭ) покажет новый комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского заподозрили в срыве переговоров по Украине

      Россиянам назвали способ проверки качества воды в домашних условиях

      Во Франции назвали роль ЕС при исключении из переговоров по Украине

      Очевидец рассказал о расстрелах ВСУ четырех детей в ДНР

      В Германии назвали позором отказ приглашать Россию на церемонию в Освенциме

      Легенда МЮ отказался считать «Спартак» народной командой

      «Калашников» завершит испытания «КУБ-СМ» до конца 2025-го

      Пользователей Android предупредили о скрытой опасности обновления «Госуслуг»

      В США заявили об усталости Вашингтона просить Европу брать ответственность за оборону

      Женщина начала испытывать отвращение к сексу с партнером и обратилась за советом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше