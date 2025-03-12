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11:13, 12 марта 2025Россия

В российском городе на кладбище закончились отведенные бойцам СВО места

161.ru: В Ростове-на-Дону на кладбище закончились отведенные бойцам СВО места
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В городе Ростов-на-Дону в Секторе мужества Аллеи Героев Северного кладбища закончились места, отведенные бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно региональному порталу 161.ru.

Корреспондент российского издания разузнал, что на кладбище осталось лишь одно место.

По его информации, могилы в Секторе мужества расположены в три-четыре ряда, в зависимости от квадрата. Более ранние захоронения находятся в самом начале сектора, где уже установлены надгробия, установленные в ряд из пяти.

В «Службе городских кладбищ» и в администрации не стали давать комментарии относительно дальнейших захоронений кавалеров ордена Мужества и медали «За отвагу».

Ранее сообщалось, что в Чите на городском кладбище сожгли венки на могиле участника спецоперации.

До этого могилу другого военнослужащего уничтожили в Свердловской области.

ЖЗЛ
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