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19:50, 12 марта 2025Мир

В Великобритании ужаснулись положением ВСУ в Курской области

Дипломат Прауд: Вторжение ВСУ в Курскую область стало ошеломительным поражением
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало ошеломительным поражением и стратегическим провалом для Киева. Такое мнение выразил британский дипломат Ян Прауд, его слова передает журнал Strategic Culture.

«Стремительный крах ВСУ в Курской области стал ошеломительным поражением. Ошеломительным, потому что оно подтвердило то, о чем многие западные аналитики говорили еще с августа 2024 года: захват небольшого клочка земли в России обернется огромной стратегической ошибкой для Украины», — отметил дипломат.

В частности, Прауд указал на то, что после вторжения ВСУ в Курскую область Российская армия взяла под контроль значительные территории в Донецкой народной республике, в том время как украинские военные «понесли весомые потери».

Ранее стало известно, что город Суджа, который находился в оккупации с первых дней вторжения ВСУ в Курскую область, перешел под полный контроль России. Как сообщил общественник Владимир Синельников, началась эвакуация выживших мирных жителей из освобожденного курского города.

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