Врач указала на связь между головной болью и болезнью Альцгеймера

Невролог Шевцова: Доказана связь между головной болью и болезнью Альцгеймера

Хроническая головная боль имеет доказанную взаимосвязь с развитием болезни Альцгеймера. Об этом рассказала заместитель главного врача университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета, врач-невролог Ксения Шевцова в беседе с «Известиями».

Специалист указала, что в последнее время болезнь Альцгеймера чаще выявляют у более молодых людей. По ее словам, заболевание имеет связь с хроническими головными болями и недостатком сна. «Давно доказано, что правильный сон с определенной длительностью и стадийностью коррелируется с выведением из организма бета-амилоида, отложение которого вызывает развитие болезни Альцгеймера», — заявила Шевцова.

Невролог указала, что сегодня диагностировать заболевание можно на самой ранней стадии. По ее словам, анализ спинномозговой жидкости с высокой точностью выявляет специфические маркеры.

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