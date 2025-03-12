РИА Новости: ВСУ при отступлении из-под Суджи бросали сослуживцев

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из-под Суджи в Курской области бросали своих невыживших сослуживцев. Об этом рассказал военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным Достоевский, передает РИА Новости.

По словам российского бойца, ВСУ отступали из населенного пункта Косица стремительно и даже не пытались эвакуировать «двухсотых». «Оставили тут их», — сказал Достоевский, пояснив, что украинских солдат находили лежащими рядом с разлагающимся домашним скотом.

Отступая, украинские военные также бросали вооружение, боеприпасы и поврежденную военную технику, уточнил россиянин.

Военнослужащий рассказал, что в освобожденном населенном пункте видны следы интенсивных боев: сгоревшая техника, разбитые дома, которые ВСУ превращали в огневые позиции, а также дороги, усыпанные смертельно раненными украинскими солдатами.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области за сутки, потери противника превысили 260 человек.