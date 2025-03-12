Западным брендам поставили условие возвращения в Россию

Роспотребнадзор: Возврат в Россию ушедших брендов должен происходить с уважением

Если ушедшие из России иностранные бренды захотят вернуться, то это должно происходить с уважением. Об этом заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков, которого цитирует «Российская газета».

Бренды должны проявить ответственное отношение к соблюдению прав потребителей и российских законов. В связи с этим Прусаков призвал не забывать, что рынок РФ, привлекательный для западного бизнеса, серьезно изменился за эти годы. Вступили в силу новые нормы.

«Правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян», — сказал Прусаков.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока рано говорить о возможном возвращении американских компаний на российский рынок. В свою очередь, Американская торговая палата в РФ предположила, что в 2025 году в Россию могут вернуться четыре-пять американских компаний.