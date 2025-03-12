«Зенит» выиграл у «Ростова» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий Матео Кассьерра.
Ответная встреча между командами пройдет в Петербурге. Она состоится 15 апреля.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». Место проведения финала турнира в сезоне-2024/2025 пока не определено.