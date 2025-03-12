Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
2:3
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Ростов
0:1
Завершен
Зенит
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
ЦСКА
0:0
1-й тайм
live
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Лилль
Сегодня
20:45 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
20:13, 12 марта 2025Спорт

«Зенит» выиграл у «Ростова» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ

«Зенит» победил «Ростов» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий Матео Кассьерра.

Ответная встреча между командами пройдет в Петербурге. Она состоится 15 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». Место проведения финала турнира в сезоне-2024/2025 пока не определено.

    Обсудить
    Последние новости

    «Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

    Женщина украла чужого младенца из роддома

    Командир «Ахмата» обратился к родственникам пропавших в Курской области

    Призыв Трампа к переговорам назвали обманом

    В Москве «КамАЗ» на скорости протаранил несколько легковых автомобилей и попал на видео

    Россиянин похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео

    Крупнейший производитель роботов-пылесосов предсказал свое закрытие

    Турист решил сделать селфи на краю скалы и прослыл идиотом

    Звезду «Мастера и Маргариты» заподозрили в беременности

    Россиян предупредили об опасности поста для зубов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше