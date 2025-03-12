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17:23, 12 марта 2025Ценности

Звезда «Доктора Хауса» похвасталась стройной фигурой в честь 41-летия

Актриса Оливия Уайлд похвасталась стройной фигурой в топе в честь 41-летия
Екатерина Ештокина

Фото: ZZHollywood To You / Star Max / GC Images / Getty Images

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде в честь 41-летия. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Доктора Хауса» попала в объективы папарацци на улице, направляясь в спортзал. На снимках знаменитость была запечатлена в черном фитнес-костюме, состоящем из леггинсов и укороченного топа, который подчеркивал рельефный пресс.

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Помимо этого, артистка надела кроссовки на массивной подошве и солнцезащитные очки. В руке Уайлд держала кофту капюшоном и бутылку с водой.

Ранее в марте звезда «Доктора Хауса» снялась в купальнике. Она позировала в черном слитном изделии на тонких бретелях, которое демнстрировало ее стройную фигуру.

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