Звезда «Доктора Хауса» похвасталась стройной фигурой в честь 41-летия

Актриса Оливия Уайлд похвасталась стройной фигурой в топе в честь 41-летия

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде в честь 41-летия. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Доктора Хауса» попала в объективы папарацци на улице, направляясь в спортзал. На снимках знаменитость была запечатлена в черном фитнес-костюме, состоящем из леггинсов и укороченного топа, который подчеркивал рельефный пресс.

Помимо этого, артистка надела кроссовки на массивной подошве и солнцезащитные очки. В руке Уайлд держала кофту капюшоном и бутылку с водой.

Ранее в марте звезда «Доктора Хауса» снялась в купальнике. Она позировала в черном слитном изделии на тонких бретелях, которое демнстрировало ее стройную фигуру.