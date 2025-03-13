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15:18, 13 марта 2025Экономика

В Подмосковье в подъезде жилого дома разверзлась яма

В Апрелевке на входе в подъезд жилого дома обрушился пол
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Новости Селятино Апрелевка Калининец Наро-Фоминск»

В подмосковной Апрелевке в подъезде дома разверзлась яма. Пропасть образовалась прямо под ногами жильцов, пишет издание Regions.ru.

Перекрытия не выдержали в четырехэтажке на улице 1-я Заводская. На входе в один из подъездов здания обвалился пол. «Чудо, что никто не пострадал, особенно дети», — сетуют горожане. С тех пор дорога домой представляет полосу препятствий — из-под деревянного настила, перекинутого над дырой, выступает арматура. К обрушению привели вечные затопления в подвале. Помещение заливает канализацией уже около года, но жалобы собственников в коммунальных службах игнорируют. Периодическая откачка воды проблему решает лишь на время.

Горожане опасаются за сохранность здания: по их мнению, обвалившийся пол на входе может нарушить целостность несущих конструкций всего дома. Сроки окончания ремонтных работ в управляющей компании не называют. Обрушения перекрытий боятся и жильцы дома на улице Комсомольской — пол на первом этаже постройки рассекает громадная трещина.

На проваливающиеся полы жалуются и собственники дома в Тюмени. Перекрытия в здании пришли в негодность от времени и сырости. Кроме того, там завелись грызуны и насекомые. Дом признан аварийным, расселение запланировано лишь на 2030 год. Ускорить процедуру может Следственный комитет.

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