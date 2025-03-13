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17:58, 13 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Бойцы ВСУ в Курской области выскочили из подвала с автоматами и поплатились

В «Ахмате» рассказали о прячущихся в подвалах Курской области бойцах ВСУ
Сергей Витько
Сергей Витько (Руководитель международной редакции)

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

В ходе эвакуации мирных жителей несколько бойцов ВСУ выскочили из подвала одного из домов села Казачья Локня Курской области, начали стрельбу, но поплатились. Об этом «Ленте.ру» рассказал командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«В Казачьей Локне три дня сидела в подвале группа из четыре человек. Потом, когда началась эвакуация мирных жителей, они выскочили. На [наше] предложение сдаться в плен [они] ответили автоматными очередями, после чего были уничтожены», — заявил он.

Аид отметил, что до сих пор в некоторых подвалах можно обнаружить бойцов ВСУ, которые пытаются пересидеть. «Попадаются те, кто переодевается в "гражданку"», — добавил он.

Ранее жители Казачье Локни, которое семь месяцев находилось под оккупацией ВСУ, рассказали «Ленте.ру» о зверствах украинских военных.

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