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12:28, 13 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Жители курского села заявили о зверствах бойцов ВСУ

Жители Казачьей Локни о расстрелах и зверствах бойцов ВСУ: погибли 20 человек
Михаил Кириллов
Михаил Кириллов (корреспондент отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинские военные чинили зверства в Курской области, в том числе «без суда» расстреливали мирных жителей, при этом запрещали хоронить тела. Об этом «Ленте.ру» рассказали жители села Казачья Локня, находившегося под оккупацией ВСУ семь месяцев. Всего за это время в населенном пункте погибли 20 человек.

«Да, было такое (расстрелы — прим. «Ленты.ру»)», — заявил один из жителей населенного пункта Александр.

«Первое время они относились к нам хорошо. Мол, "мы пришли не с вами воевать, а с вашими военными". А потом начались зверства. (...) [Сколько точно расстреляли], я не знаю. У меня в огороде они убили российского солдата», — рассказала местная жительница Татьяна Чалая.

«Мы старались не показываться им на глаза. Старались постоянно находиться дома. А бывало все: и гадко вели себя, и по-всякому», — сообщила еще одна жительница села Татьяна Султанова.

О переходе Казачьей Локни под контроль России Минобороны сообщило 12 марта. Штурм осложнялся нахождением в населенном пункте мирных жителей.

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