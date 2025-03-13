Супруги прятались в бункере времен Великой Отечественной войны под Суджей и выжили

«Лента.ру»: Супруги Ушкаловы выжили под Суджей, прячась в бункере времен ВОВ

Супруги Валентина и Александр Ушкаловы из Курской области выжили во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), прячась в бункере времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом «Ленте.ру» рассказала их дочь Юлия Мозжухина.

По ее словам, дом Ушкаловых в деревне Викторовка в районе Малой Локни был разрушен еще в августе 2024 года. После этого супруги прятались в исправительной колонии, пока в нее не попали бомбы. Тогда при помощи российских военнослужащих россияне добрались до бункера на территории бывшей железнодорожной станции, где во время ВОВ укрывались местные жители. В результате муж и жена провели там неделю без еды и воды, собирая капли конденсата для питья.

В итоге Валентина Ушкалова заявила супругу, что в бункере им не выжить, и призвала мужчину возвращаться к дому, где в случае смерти найдут хотя бы его тело. «Отец сказал, что никуда не уйдет, — рассказала дочь россиян. — Тогда мама сказала ему: "Получается, что ты не любишь ни меня, ни дочь. Уходи". В общем она его заставила».

В результате родители Мозжухиной добрались до своего дома, где встретились с бойцами ВСУ, которые вывезли их сначала в интернат в Судже, а затем в Сумскую область.

Ранее Россия и Украина договорились об эвакуации из Сум жителей Курской области, которых вывезли за границу после удара по школе-интернату в Судже. 3 марта сообщалось, что при содействии Международного комитета Красного Креста и белорусских властей на российскую территорию эвакуировали 33 человека.