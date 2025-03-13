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11:53, 13 марта 2025Россия

Бывший российский депутат попросил освятить здание правительства для защиты от коррупции

Экс-депутат Федяев решил освятить здание правительства для защиты от коррупции
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Бывший депутат Заксобрания Ростовской области от ЛДПР Евгений Федяев попросил регионального митрополита Меркурия освятить здание правительства региона для «защиты от коррупции и изгнания бесов». О своей инициативе он рассказал в Telegram-канале.

Россиянин, рассуждая о правильности подобного решения, отметил, что при прежнем губернаторе Василии Голубеве Ростовская область регулярно оказывалась в топе регионов по уровню коррупции.

Федяев также попросил митрополита провести местным чиновникам лекции о «важности соблюдения божьих заповедей».

В ноябре 2024 года Голубев ушел в отставку, после чего к нему пришли сотрудники ФСБ, изъявшие бумаги по строительству трассы «Западная хорда» и застройке Левого берега Ростова. Сейчас он сенатор Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России направила в Совфед представление с требованием лишить неприкосновенности сенатора Голубева в связи с расследованием уголовного дела о закупках.

ЖЗЛ
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