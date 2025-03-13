Бывший российский депутат попросил освятить здание правительства для защиты от коррупции

Экс-депутат Федяев решил освятить здание правительства для защиты от коррупции

Бывший депутат Заксобрания Ростовской области от ЛДПР Евгений Федяев попросил регионального митрополита Меркурия освятить здание правительства региона для «защиты от коррупции и изгнания бесов». О своей инициативе он рассказал в Telegram-канале.

Россиянин, рассуждая о правильности подобного решения, отметил, что при прежнем губернаторе Василии Голубеве Ростовская область регулярно оказывалась в топе регионов по уровню коррупции.

Федяев также попросил митрополита провести местным чиновникам лекции о «важности соблюдения божьих заповедей».

В ноябре 2024 года Голубев ушел в отставку, после чего к нему пришли сотрудники ФСБ, изъявшие бумаги по строительству трассы «Западная хорда» и застройке Левого берега Ростова. Сейчас он сенатор Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России направила в Совфед представление с требованием лишить неприкосновенности сенатора Голубева в связи с расследованием уголовного дела о закупках.