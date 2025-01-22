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12:34, 22 января 2025Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности российского сенатора

Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности сенатора Голубева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Василий Голубев

Василий Голубев. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Генпрокуратура России направила в Совет Федерации представление с требованием лишить неприкосновенности сенатора Василия Голубева в связи с расследованием уголовного дела о закупках. Об этом сообщает издание 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Надзорное ведомство намерено провести с Голубевым следственные действия в рамках дела о махинациях при реализации проекта Западная хорда.

Источник издания пояснил, что Следственный комитет России получил показания свидетеля о возможной причастности Голубева к преступлению. После этого следователи направили срочный запрос в Генпрокуратуру.

Голубев в ноябре 2024 года был наделен полномочиями сенатора от Ростовской области, а прежде он занимал пост главы региона.

Следственные органы проводят проверку реализации строительства Западной хорды, оцениваемого в 30 миллиардов рублей.

Ранее 22 января сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Игоря Краснова на должность Генерального прокурора РФ. Cоответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

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