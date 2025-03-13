Дерипаска анонсировал резкое снижение цен на нефть словами «увернуться не удастся»

Миллиардер Дерипаска предупредил о снижении цен на нефть до $50 за баррель

Российский миллиардер Олег Дерипаска вновь анонсировал резкое снижение стоимости нефти. С предупреждением он выступил в своем Telegram-канале.

«Не все хотят видеть нефть на уровне 50 долларов за баррель, но увернуться не удастся», — написал бизнесмен, сопроводив публикацию ссылкой на статью в Financial Times, в которой приводятся мнения аналитиков о том, выгодна ли такая стоимость для США.

В частности, экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти считает, что столь значительное удешевление углеводородов больше навредит американцам, поскольку страна «не сможет добывать больше нефти», как того хочет президент Дональд Трамп.

Вскоре после победы республиканца на президентских выборах Дерипаска уже прогнозировал снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель, предположив, что такого уровня цены достигнут к маю 2025 года.

В последний раз цена нефти марки Brent опускалась ниже указанной отметки в ноябре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. После того как Трамп в январе заявил о желании снизить цены с тогдашних 78-79 долларов за баррель, они опустились, но не столь значительно, дрейфуя в последнее время в районе 70 долларов.

