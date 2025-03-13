В России ответили на желание Польши разместить ядерное оружие на своей территории

Сенатор Джабаров: ядерное оружие на территории Польши сделает ее мишенью

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров ответил на высказанное президентом Польши Анджеем Дудой желание разместить на территории республики ядерное оружие. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил слова польского главы.

Ранее стало известно, что Дуда обсуждал со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом вопрос о перемещении ядерного оружие из Западной Европы на территорию республики. Дуда объяснял, что на фоне расширения НАТО должно произойти «перемещение инфраструктуры военного альянса на восток».

«Появление ядерного оружия на территории Польши делает эту страну потенциальной мишенью для нанесения ядерного удара в случая обострения ситуации. (...) Надеюсь, что поляки одумаются, да и американцы понимают, что в руки таких недалеких политиков передавать оружие — очень опасная вещь», — заявил Джабаров.

7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава должна стремиться получить доступ к ядерному оружию в рамках идеи президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза (ЕС).