В России третье за ночь предприятие получило повреждения из-за беспилотников

Врио тамбовского губернатора Первышов: Из-за БПЛА повреждено предприятие

В Тамбовской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получило предприятие. О третьем за ночь поврежденном предприятии на территории России сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

«Сегодня утром украинские БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населённых пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий», — сообщил губернатор.

Он добавил, что никто, предварительно, не пострадал, В Тамбовской области для ликвидации последствий случившегося задействованы все необходимое, заверил Первышов.

В ночь на четверг, 13 марта, после падения беспилотника загорелось предприятие в Калужской области. Кроме того, пожар по этой же причине начался и на предприятии в Ростовской области