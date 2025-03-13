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08:56, 13 марта 2025Россия

В России третье за ночь предприятие получило повреждения из-за беспилотников

Врио тамбовского губернатора Первышов: Из-за БПЛА повреждено предприятие
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Тамбовской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получило предприятие. О третьем за ночь поврежденном предприятии на территории России сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

«Сегодня утром украинские БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населённых пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий», — сообщил губернатор.

Он добавил, что никто, предварительно, не пострадал, В Тамбовской области для ликвидации последствий случившегося задействованы все необходимое, заверил Первышов.

В ночь на четверг, 13 марта, после падения беспилотника загорелось предприятие в Калужской области. Кроме того, пожар по этой же причине начался и на предприятии в Ростовской области

ЖЗЛ
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