В Челябинске ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

Сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников спецоперации (СВО) и российских государственных служащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецслужбы Украины хотели прислать им бомбы по почте. Силовики обнаружили в аэропорту Челябинска закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы бомбы, которые должны были сработать после того, как их откроют. Теракты планировались в отношении адресатов в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

Ранее ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные российских школьников для их вербовки.