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09:54, 13 марта 2025Силовые структуры

ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

В Челябинске ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих
Варвара Митина (редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников спецоперации (СВО) и российских государственных служащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецслужбы Украины хотели прислать им бомбы по почте. Силовики обнаружили в аэропорту Челябинска закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы бомбы, которые должны были сработать после того, как их откроют. Теракты планировались в отношении адресатов в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

Ранее ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные российских школьников для их вербовки.

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