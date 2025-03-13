Задержанный ФСБ завербованный Украиной россиянин попал на видео

ФСБ показала задержанного в Первоуральске завербованного Украиной россиянина

ФСБ показала задержанного в Первоуральске завербованного Украиной россиянина. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.

В первой части видеозаписи показаны вскрытые подарочные наборы с порванными проводами внутри. Затем снято само задержание фигуранта. Видно, как мужчина идет по улице, а сзади на него набрасываются силовики и кладут его на асфальт. Потом показано, как задержанного в наручниках ведут в служебный автомобиль. В третьей части видео мужчина рассказывает, что в интернете он познакомился с неким Антоном, который, как оказалось, проживает на Украине.

По словам задержанного, новый знакомый дал ему задание распознать автомобили и места проживания сотрудников екатеринбургского военного завода за денежное вознаграждение. Фигурант рассказал, что потом он отправился в Энгельс, чтобы также установить адреса проживания двух военных. Затем Антон попросил его принять пять тайников в Челябинске с духами, в которых оказалось взрывчатое вещество, и отправить их по почте, сказал задержанный. Далее силовики показали, как в Челябинске сотрудники ФСБ обнаружили один из тайников злоумышленников и обезвредили бомбы.

По данным ведомства, за отправку бомб фигуранту обещали вознаграждение в размере шести тысяч долларов, но эти деньги он так и не получил.

Ранее сообщалось, что мужчина направлял посылки с бомбами, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, предназначавшиеся участникам специальной военной операции (СВО) и госслужащим. Теракты планировались в отношении адресатов в Краснодарском крае, Воронеже, Саратовской области и Москве.