ФСБ задержала завербованного Украиной россиянина за отправку посылок с бомбами

В Первоуральске ФСБ задержала завербованного Украиной россиянина

Начало событий в новости ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

В Первоуральске сотрудники ФСБ России задержали завербованного Украиной россиянина, который направлял посылки с бомбами, предназначавшиеся участникам специальной военной операции (СВО) и госслужащим. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, правоохранители обнаружили посылки в аэропорту Челябинска. Они были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы, взрывной механизм которых должен был сработать при вскрытии упаковки.

О том, что ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих стало известно утром в четверг, 13 марта. Теракты планировались в отношении адресатов в Краснодарском крае, Воронеже, Саратовской области и Москве.