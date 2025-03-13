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09:59, 13 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала завербованного Украиной россиянина за отправку посылок с бомбами

В Первоуральске ФСБ задержала завербованного Украиной россиянина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

Кадр: ФСБ РФ

В Первоуральске сотрудники ФСБ России задержали завербованного Украиной россиянина, который направлял посылки с бомбами, предназначавшиеся участникам специальной военной операции (СВО) и госслужащим. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, правоохранители обнаружили посылки в аэропорту Челябинска. Они были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы, взрывной механизм которых должен был сработать при вскрытии упаковки.

О том, что ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих стало известно утром в четверг, 13 марта. Теракты планировались в отношении адресатов в Краснодарском крае, Воронеже, Саратовской области и Москве.

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