Глава Дагестана высказался о смертельном ДТП с участием БТР

Меликов выразил соболезнования семье водителя, которого переехал БТР в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье водителя, которого переехал бронетранспортер (БТР) в Махачкале. Свое высказывание о смертельном ДТП он приводит в Telegram-канале.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов начали выяснять все обстоятельства аварии с участием БТР.

Инцидент произошел днем 13 марта на Карабудахкентском шоссе у дома №57 в Махачкале. Водителя «Лады Приоры», находящегося в салоне во время столкновения, спасти не удалось.

По информации Telegram-канала «112», на место прибыли сотрудники ГИБДД и военной полиции.

Еще раньше на трассе «Таврида» в Крыму бронетранспортер протаранил легковой автомобиль Lada и попал на видео.