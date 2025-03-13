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18:48, 13 марта 2025Россия

Глава Дагестана высказался о смертельном ДТП с участием БТР

Меликов выразил соболезнования семье водителя, которого переехал БТР в Махачкале
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье водителя, которого переехал бронетранспортер (БТР) в Махачкале. Свое высказывание о смертельном ДТП он приводит в Telegram-канале.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов начали выяснять все обстоятельства аварии с участием БТР.

Инцидент произошел днем 13 марта на Карабудахкентском шоссе у дома №57 в Махачкале. Водителя «Лады Приоры», находящегося в салоне во время столкновения, спасти не удалось.

По информации Telegram-канала «112», на место прибыли сотрудники ГИБДД и военной полиции.

Еще раньше на трассе «Таврида» в Крыму бронетранспортер протаранил легковой автомобиль Lada и попал на видео.

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