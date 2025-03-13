Глава Дагестана высказался о смертельном ДТП с участием БТР

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье водителя, которого переехал бронетранспортер (БТР) в Махачкале. Свое высказывание о смертельном ДТП он приводит в Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов начали выяснять все обстоятельства аварии с участием БТР.
Инцидент произошел днем 13 марта на Карабудахкентском шоссе у дома №57 в Махачкале. Водителя «Лады Приоры», находящегося в салоне во время столкновения, спасти не удалось.
По информации Telegram-канала «112», на место прибыли сотрудники ГИБДД и военной полиции.
Еще раньше на трассе «Таврида» в Крыму бронетранспортер протаранил легковой автомобиль Lada и попал на видео.