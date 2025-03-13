Глава Еврокомиссии призвала к «настоящему мирному соглашению» на Украине

Урсула фон дер Ляйен: Перемирие на Украине должно привести к подлинному миру

Урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к «настоящему мирному соглашению». Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен упомянула во время визита в ЮАР, пишет РИА Новости.

«Важно, чтобы мы работали во имя справедливого и прочного мира для Украины», — отметила она. По ее словам, стороны обменялись мнениями о процессе, «который должен привести обе стороны к вовлеченности в настоящее мирное соглашение».

При этом в начале марта фон дер Ляйен заявляла, что странам ЕС необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков». Так, она призвала срочно перевооружить Европу.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за возможное перемирие с Украиной, но есть нюансы, один из них — Курская область. Политик назвал выгодным для Украины 30-дневное перемирие.