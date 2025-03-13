Хинштейн навестил числившуюся пропавшей в Судже замглавреда газеты

Хинштейн навестил замглавреда газеты Демьяненко, числившуюся пропавшей в Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил жителей региона, которых эвакуировали из Суджи и разместили в пункте временного размещения (ПВР). Об этом он написал в Telegram.

В частности, он встретился с заместителем главного редактора газеты «Суджанские вести» Инной Демьяненко. Коллеги и близкие женщины не знали, жива ли она, на протяжении семи месяцев. «Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно — Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отпускали», — написал политик.

Демьяненко, по словам врио губернатора, теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе, рассказал врио губернатора.

Хинштейн подчеркнул, что в ПВР люди обеспечены спальными местами, едой, им выдают гуманитарные наборы, а также помогают с восстановлением документов. «Пообещал, что обязательно будем восстанавливать все, что потеряли — сделаем все еще краше, чем было!» — заверил он.

13 марта российские военные освободили Суджу в Курской области. По словам депутата Госдумы Алексея Чепа, это лишило президента Украины Владимира Зеленского главного козыря в будущих переговорах с Россией.