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11:26, 13 марта 2025Россия

Избившего инвалида россиянина похоронили с почестями и назвали настоящим мужчиной

В Свердловской области с почестями похоронили избившего инвалида мужчину
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Свердловской области с воинскими почестями похоронили мужчину, избившего инвалида. Об этом сообщает издание «Е1.ру» в Telegram.

Речь идет об участнике громкого уголовного дела. В 2019 году его приговорили к восьми годам лишения свободы. Как осужденный оказался в зоне боевых действий, не уточняется. Предположительно, он заключил контракт с Минобороны.

На похоронах мужчины присутствовали его близкие, а также представители местной администрации и траурная команда. Ведущая церемонии назвала бойца «настоящим мужчиной и настоящим защитником».

Ранее стало известно о судьбе бывшего депутат из ХМАО, ушедшего на спецоперацию после вступления в силу приговора суда. Мужчина вернулся живым.

ЖЗЛ
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