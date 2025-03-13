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19:38, 13 марта 2025Культура

Коллега Пугачевой назвала ее высохшей и надломленной

Певица Алена Кравец заявила о несчастье уехавшей из России Аллы Пугачевой
Андрей Шеньшаков
Алена Кравец

Алена Кравец. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Алена Кравец заметила болезненный и несчастливый внешний облик Аллы Пугачевой, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО). Об этом артистка заявила на программе «Звездная кухня» издания mk.ru.

По словам Кравец, ей показалось, что Примадонна, живущая сейчас на Кипре, выглядит внутренне надломленной.

«Она прямо тает, вся высохла. В России она была цветущая, кровь с молоком. Сейчас Алла Борисовна не выглядит счастливой и цветущей. Виден, чувствуется надлом внутренний, какая-то нервозность. Спокойный человек иначе бы себя вел», — заявила певица.

Недавно Пугачева поскандалила с журналисткой на Кипре, толкнув ее несколько раз и назвав себя патриоткой. Инцидент с участием бывшей королевы российской эстрады попал на видео.

Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на общественника, который предлагал лишить ее наград и дать статус иностранного агента.

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