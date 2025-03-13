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16:00, 13 марта 2025Культура

Концерт Глызина отменили за минуту до начала

Концерт певца Алексея Глызина в Чите отменили за минуту до начала
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина в Чите отменили за минуту до начала. Об этом сообщает местное издание «Чита.ру».

Выступление должно было состояться в 19:00 в Забайкальской краевой филармонии. По словам поклонников певца, в 18:59 им сообщили о переносе концерта на 14 апреля из-за болезни артиста.

Концертный директор музыканта прокомментировал ситуацию: «Он простыл в дороге. Мы прилетели сегодня утром, он себя неважно чувствовал». По его словам, Глызин прибыл на саундчек, но не смог выступить перед зрителями из-за боли в горле.

Ранее певица Наталия Гулькина, известная по выступлениям в составе культовой группы «Мираж», заявила, что ее коллега Светлана Разина отменила выступление из-за операции.

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