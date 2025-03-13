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08:43, 13 марта 2025Бывший СССР

Лидеры двух постсоветских стран откроют границу после вооруженного конфликта 2022 года

Главы Киргизии и Таджикистана откроют границу после конфликта 2022 года
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон начали официальную встречу, на которой откроют границу между республиками после вооруженного конфликта. Об этом сообщает «Азия Плюс» в своем Telegram-канале.

Президенты официально откроют границу Киргизии и Таджикистана в режиме онлайн. После этого стороны подпишут договор о государственной границе. КПП на границе закрыты с 2021 года.

Таджикистан и Киргизия состоят в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом у них не было четко разделенной границы, что вылилось в самый масштабный вооруженный конфликт между Бишкеком и Душанбе в 2022 году с применением систем залпового огня и другого вида тяжелого вооружения.

Ранее Жапаров заявил о возможной экстрадиции свергнутого экс-главы республики Курманбека Бакиева из Белоруссии. После революции 2010 года он живет там из-за обвинений в массовом насилии в отношении населения.

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