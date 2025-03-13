Лукашенко сделал новое заявление об «Орешнике»

Лукашенко: Белоруссия пока не получила «Орешник»

Минск пока не получил от Москвы новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Еще нет "Орешника". Работаем», — сообщил глава государства.

Лукашенко добавил, что в настоящее время Белоруссия изготавливает пусковые установки для «Орешника».

6 декабря 2024 года Лукашенко попросил у президента России Владимира Путина разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, в том числе «Орешник». Он объяснил, что это усилило бы оборону страны и Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада.

Путин одобрил размещение «Орешника» в стране. Сообщалось, что ракетная система в Белоруссии будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей «Орешника» останется за Минском.