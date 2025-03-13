Минобороны заявило о превращении российскими военными колонии под Суджей в крепость

Минобороны: Российские военные превратили колонию в Малой Локне в крепость

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России превратили исправительную колонию в Малой Локне под Суджей в крепость в ходе обороны от украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Колония — Брестская крепость. Плечом к плечу [обороняли] 30-й полк, 22-й полк, 9-й полк», — рассказал один из военнослужащих. Боевые действия в районе здании женской исправительной колонии № 11 велись в начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 года.

Командира Сергея Чебнева, который превратил здание колонии в крепость, без признаков жизни ранее нашли в Малой Локне. Как сообщал военкор Александр Коц, забрать командира из «Брестской крепости» в Малой Локне пришли бойцы 9-го полка.

В марте президент Владимир Путин передал звезду Героя России вдове офицера Ольге Чебневой. В Кремле уточняли, что Чебнев принимал участие в боевых действиях в новых регионах России и Харьковской области, после чего его подразделение перебросили в Курскую область, где он командовал тремя полками и 12 дней удерживал оборону в районе населенного пункта Малая Локня.

Малую Локню освободили на третий день масштабного наступления России в Курской области — 10 марта. В этот же день Минобороны отчитывалось о контроле над Косицей и Черкасским Поречным.