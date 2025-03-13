Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:32, 13 марта 2025Россия

Минобороны заявило о превращении российскими военными колонии под Суджей в крепость

Минобороны: Российские военные превратили колонию в Малой Локне в крепость
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России превратили исправительную колонию в Малой Локне под Суджей в крепость в ходе обороны от украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Колония — Брестская крепость. Плечом к плечу [обороняли] 30-й полк, 22-й полк, 9-й полк», — рассказал один из военнослужащих. Боевые действия в районе здании женской исправительной колонии № 11 велись в начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 года.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

Командира Сергея Чебнева, который превратил здание колонии в крепость, без признаков жизни ранее нашли в Малой Локне. Как сообщал военкор Александр Коц, забрать командира из «Брестской крепости» в Малой Локне пришли бойцы 9-го полка.

В марте президент Владимир Путин передал звезду Героя России вдове офицера Ольге Чебневой. В Кремле уточняли, что Чебнев принимал участие в боевых действиях в новых регионах России и Харьковской области, после чего его подразделение перебросили в Курскую область, где он командовал тремя полками и 12 дней удерживал оборону в районе населенного пункта Малая Локня.

Малую Локню освободили на третий день масштабного наступления России в Курской области — 10 марта. В этот же день Минобороны отчитывалось о контроле над Косицей и Черкасским Поречным.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Катара в сторону России

    111-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

    Глыба льда пробила окно квартиры в российском городе

    В Раде заявили о фактическом завершении украинского конфликта

    «Семьи сейчас обретут своих близких». В Судже нашли десятки пропавших без вести после вторжения ВСУ

    Поражение ВСУ в Курской области назвали потерей козыря Зеленского

    54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в кожаных трусах для журнала

    Двоих россиян осудили за попытку продажи 70 килограммов немаркированной икры

    Российских врачей арестовали за фиктивный диагноз военному ради освобождения от службы

    Названа причина появления кровавой луны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше