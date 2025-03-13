Посетители зоопарка испугались за слишком толстую пантеру

В Китае посетители зоопарка испугались за здоровье слишком толстой пантеры

Черная пантера из зоопарка города Чэнду, Китай, сильно поправилась и испугала этим общественность. Об этом пишет The Sun.

Обеспокоенные посетители зоопарка сняли животное на видео. На нем пантера со свисающим большим животом с трудом гуляет по своему вольеру. Кто-то предположил, что она просто беременна, однако оказалось, что все дело в лишнем весе.

Посетители пожаловались на руководство зоопарка, переживая за здоровье слишком толстой пантеры. Представители учреждения заявили, что внешний вид кошки связан с ее возрастом: ей уже 16 лет. Они утверждают, что из-за старости у нее ухудшился метаболизм и начал накапливаться жир.

Тем не менее посетители уверены, что работники зоопарка просто перекармливают животных. В ответ те пообещали сократить порции пантеры.

Ранее сообщалось, что китайский зоопарк в провинции Сычуань решил отказаться от диеты, подобранной для страдающего от избыточного веса леопарда. Его представители объяснили, что изменение рациона может навредить старому животному.

