Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:55, 13 марта 2025Из жизни

Посетители зоопарка испугались за слишком толстую пантеру

В Китае посетители зоопарка испугались за здоровье слишком толстой пантеры
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Черная пантера из зоопарка города Чэнду, Китай, сильно поправилась и испугала этим общественность. Об этом пишет The Sun.

Обеспокоенные посетители зоопарка сняли животное на видео. На нем пантера со свисающим большим животом с трудом гуляет по своему вольеру. Кто-то предположил, что она просто беременна, однако оказалось, что все дело в лишнем весе.

Посетители пожаловались на руководство зоопарка, переживая за здоровье слишком толстой пантеры. Представители учреждения заявили, что внешний вид кошки связан с ее возрастом: ей уже 16 лет. Они утверждают, что из-за старости у нее ухудшился метаболизм и начал накапливаться жир.

Материалы по теме:
Хорошо быть кисою Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
Хорошо быть кисоюКотов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
23 февраля 2018
Кошачий заклинатель История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Кошачий заклинательИстория музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
26 февраля 2021

Тем не менее посетители уверены, что работники зоопарка просто перекармливают животных. В ответ те пообещали сократить порции пантеры.

Ранее сообщалось, что китайский зоопарк в провинции Сычуань решил отказаться от диеты, подобранной для страдающего от избыточного веса леопарда. Его представители объяснили, что изменение рациона может навредить старому животному.

    Обсудить
    Последние новости

    В Москве раскритиковали предложение о временном перемирии на Украине

    Стали известны подробности о накачавшей двухлетнего сына наркотиками россиянке

    В МИД отреагировали на слова западных политиков о «мяче на стороне России»

    Азербайджан и Армения согласовали окончательный текст мирного соглашения

    На улицах Москвы начали появляться самокаты

    Лукашенко не пустили в Кремль

    Директора одного из старейших свинокомплексов России задержали

    В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд мигрантов

    Уехавший из России знаток «Что? Где? Когда?» счел нормальными удары ВСУ по Белгороду

    В России заявили о необходимости мертвой зоны для защиты Суджи от новых атак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше