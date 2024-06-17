Слишком толстому леопарду отказались помогать похудеть

Китайский зоопарк отказался помогать похудеть слишком толстому леопарду

Китайский зоопарк решил отказаться от диеты, подобранной для страдающего от избыточного веса леопарда, из-за его возраста. Об этом пишет South China Morning Post.

Слишком толстая хищная кошка из провинции Сычуань стала популярна в интернете благодаря схожести с персонажем мультфильма «Зверополис» — Когтяузером. Он тоже является леопардом с лишним весом.

Сотрудники зоопарка пытались помогать китайскому Когтяузеру в похудении. Они сократили количество приемов пищи кошки и давали ей половинные порции, однако у леопарда так и не получилось сбросить вес. Изменения в питании лишь вызывали у него стресс.

Руководство зоопарка Сычуаня пообщалось с несколькими экспертами, и те посоветовали им не пытаться посадить леопарда на диету. По их мнению, он слишком стар, чтобы худеть: китайскому Когтяузеру уже 16 лет. Его сородичи в дикой природе обычно живут 12-17 лет, в неволе могут дотянуть до 23 лет. Поскольку у животного в целом нет проблем со здоровьем, его решили оставить в покое.

Ожирение животных является распространенной проблемой китайских зоопарков. Во-первых, у них часто нет возможности помещать подопечных в просторные вольеры и клетки, поэтому звери мало двигаются и набирают вес. Во-вторых, большую часть денег с продажи билетов они тратят на корм и порой по-настоящему закармливают животных.

Ранее сообщалось, что в 2023 году самка дальневосточного леопарда из Приморья удивила зоологов фотогеничностью. Она регулярно позирует перед фотоловушками и радует ученых.

