Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:35, 17 июня 2024Из жизни

Слишком толстому леопарду отказались помогать похудеть

Китайский зоопарк отказался помогать похудеть слишком толстому леопарду

Фото: Harsh Tank / Unsplash

Китайский зоопарк решил отказаться от диеты, подобранной для страдающего от избыточного веса леопарда, из-за его возраста. Об этом пишет South China Morning Post.

Слишком толстая хищная кошка из провинции Сычуань стала популярна в интернете благодаря схожести с персонажем мультфильма «Зверополис» — Когтяузером. Он тоже является леопардом с лишним весом.

Сотрудники зоопарка пытались помогать китайскому Когтяузеру в похудении. Они сократили количество приемов пищи кошки и давали ей половинные порции, однако у леопарда так и не получилось сбросить вес. Изменения в питании лишь вызывали у него стресс.

Материалы по теме:
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023
«Я хочу, чтобы меня убили мои животные» Как любовь к цирку довела первую в мире укротительницу тигров до гибели?
«Я хочу, чтобы меня убили мои животные»Как любовь к цирку довела первую в мире укротительницу тигров до гибели?
31 марта 2023

Руководство зоопарка Сычуаня пообщалось с несколькими экспертами, и те посоветовали им не пытаться посадить леопарда на диету. По их мнению, он слишком стар, чтобы худеть: китайскому Когтяузеру уже 16 лет. Его сородичи в дикой природе обычно живут 12-17 лет, в неволе могут дотянуть до 23 лет. Поскольку у животного в целом нет проблем со здоровьем, его решили оставить в покое.

Ожирение животных является распространенной проблемой китайских зоопарков. Во-первых, у них часто нет возможности помещать подопечных в просторные вольеры и клетки, поэтому звери мало двигаются и набирают вес. Во-вторых, большую часть денег с продажи билетов они тратят на корм и порой по-настоящему закармливают животных.

Ранее сообщалось, что в 2023 году самка дальневосточного леопарда из Приморья удивила зоологов фотогеничностью. Она регулярно позирует перед фотоловушками и радует ученых.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили значение Крымского моста

      В России выявили два медицинских картеля на более чем миллиард рублей

      В Госдуме одним словом описали итоги «саммита мира» в Швейцарии

      В США предупредили об опасности заблуждений о России

      Москвичей предупредили о граде

      Главного редактора и экс-журналистку издания «Важные истории» объявили в розыск

      «Знак — рано умирать». Игрушка сына спасла женщину-фельдшера в зоне СВО во время атаки украинского дрона

      Звезда «Золушки» прогулялась по улице в мини-шортах

      Российский фигурист объявил о помолвке с Трусовой

      У Анастасии Заворотнюк обнаружился долг перед налоговой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше