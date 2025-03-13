После пожара в нелегальном хостеле возбудили уголовное дело

В Благовещенске следователи возбудили дело после пожара в нелегальном хостеле

В Благовещенске следователи возбудили уголовное дело после пожара в нелегальном хостеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза. Задержан собственник помещения.

Пожар произошел 13 марта. Огонь распространился на площади 180 квадратных метров. С возгоранием боролись 40 специалистов и 11 единиц техники.

В результате ЧП выжить не удалось пяти людям, еще трое пострадали. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Сейчас удалось установить личности троих из пятерых погибших при пожаре.

