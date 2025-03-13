Появились снятые бойцами ВСУ кадры эвакуации из Курской области под звуки взрывов

Бойцы ВСУ сняли на видео эвакуацию из Курской области

В сети появилось видео, как утверждается, снятое бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе эвакуации из Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах, сделанных в ночное время, видно, как украинские военные под звуки взрывов рассаживаются в транспорт, активно подгоняя друг друга. Далее боец ВСУ запечатлел поездку по проселочной дороге, во время которой слышна стрельба, однако остается неясным, кто открыл огонь. Судя по последним секундам записи, в результате автомобиль оператора застрял на дороге и забуксовал.

Дата съемки не уточняется. Судьба попавших на видео украинских бойцов неизвестна.

Ранее в сети появилось видео с бойцами ВСУ, пытающимися сбежать из освобожденной Суджи. На кадрах видно, троих украинских военнослужащих, перемещающихся рядом с разрушенным зданием. По словам российского военного за кадром, съемка ведется возле местной школы.

Российские войска начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений Вооруженных сил России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. Днем 12 марта стало известно об освобождении города. На его полную зачистку может уйти 10 дней.