Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 13 марта 2025Россия

Появились снятые бойцами ВСУ кадры эвакуации из Курской области под звуки взрывов

Бойцы ВСУ сняли на видео эвакуацию из Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео, как утверждается, снятое бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе эвакуации из Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах, сделанных в ночное время, видно, как украинские военные под звуки взрывов рассаживаются в транспорт, активно подгоняя друг друга. Далее боец ВСУ запечатлел поездку по проселочной дороге, во время которой слышна стрельба, однако остается неясным, кто открыл огонь. Судя по последним секундам записи, в результате автомобиль оператора застрял на дороге и забуксовал.

Дата съемки не уточняется. Судьба попавших на видео украинских бойцов неизвестна.

Ранее в сети появилось видео с бойцами ВСУ, пытающимися сбежать из освобожденной Суджи. На кадрах видно, троих украинских военнослужащих, перемещающихся рядом с разрушенным зданием. По словам российского военного за кадром, съемка ведется возле местной школы.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

Российские войска начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений Вооруженных сил России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. Днем 12 марта стало известно об освобождении города. На его полную зачистку может уйти 10 дней.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В России готовилась серия покушений на участников СВО и госслужащих. Как коробки с духами должны были стать смертельным оружием?

    В Раде исключили продолжение украинского конфликта при одном условии

    Избившего инвалида россиянина похоронили с почестями и назвали настоящим мужчиной

    «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов

    Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

    Виктория Боня похвасталась фигурой в откровенном бикини

    Бывшего начальника УМВД российского города заподозрили в мошенничестве

    В МИД раскрыли новую угрозу НАТО в стратегически важном для России регионе

    На Западе назвали главную проблему Украины

    Вероятность бесплатной раздачи квартир в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше