Кобахидзе: Глава МИД Эстонии Цахкна является чемпионом по некомпетентности

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна является олимпийским чемпионом по некомпетентности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью «Имеди».

«Человек не выучился, а сейчас на посту главы МИД Эстонии санкционирует трехкратного олимпийского чемпиона. Цахкна сам является трехкратным олимпийским чемпионом по несоответствию должности», — высказался политик.

Кобахидзе прокомментировал санкции Эстонии против официальных лиц Грузии, включая депутата правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и трехкратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Лаши Талахадзе. Грузинский премьер назвал Цахкну некомпетентным дипломатом из-за его двух неудачных попыток получить высшее образование в Эстонии и в Канаде.

Ранее исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил об отсутствии суверенитета у стран Прибалтики и Скандинавии. По его словам, давление на Грузию оказывается «глубинным государством», а не правительством какой-либо конкретной страны.