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13:10, 13 марта 2025Бывший СССР

Премьер Грузии назвал олимпийского чемпиона по некомпетентности среди дипломатов

Кобахидзе: Глава МИД Эстонии Цахкна является чемпионом по некомпетентности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна является олимпийским чемпионом по некомпетентности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью «Имеди».

«Человек не выучился, а сейчас на посту главы МИД Эстонии санкционирует трехкратного олимпийского чемпиона. Цахкна сам является трехкратным олимпийским чемпионом по несоответствию должности», — высказался политик.

Кобахидзе прокомментировал санкции Эстонии против официальных лиц Грузии, включая депутата правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и трехкратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Лаши Талахадзе. Грузинский премьер назвал Цахкну некомпетентным дипломатом из-за его двух неудачных попыток получить высшее образование в Эстонии и в Канаде.

Ранее исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил об отсутствии суверенитета у стран Прибалтики и Скандинавии. По его словам, давление на Грузию оказывается «глубинным государством», а не правительством какой-либо конкретной страны.

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