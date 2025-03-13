Принтеры HP не узнали свои картриджи после обновления

The Register: Принтеры HP перестали узнавать картриджи после обновления

Пользователи принтеров американского бренда HP рассказали о проблемах после обновления программного обеспечения (ПО). На это обратило внимание издание The Register.

Владельцы лазерных принтеров HP LaserJet 200 заметили, что после установки новой версии прошивки устройство может перестать «узнавать» свои картриджи. В этом случае на экране девайса появляется уведомление, что картридж не обнаружен. Судя по всему, проблема имеет массовый характер.

Отчеты об ошибках стали появляться на клиентском сайте HP. Один из пользователей рассказал, что после получения апдейта заметил ошибку с кодом 11, которая означает, что девайс не распознает установленный картридж. Другой потребитель написал, что даже приобрел новый фирменный картридж за 60 долларов, или около 5,2 тысячи рублей, но проблема не исчезла.

В заявлении для The Register представители HP заметили, что проблема появилась после выхода обновления 20250209 4 марта. «Неполадки затрагивают ограниченное количество устройств серии HP LaserJet 200», — пояснили в фирме. В корпорации предложили пользователям, которые столкнулись со сбоем, связаться с технической поддержкой HP через интернет.

Ранее журналисты издания BleepingComputer заметили, что поломка в операционной системе Windows привела к сбою в работе принтеров по всему миру. Оказалось, что из-за неизвестной ошибки принтеры многих пользователей начали самостоятельно печатать бессмысленный набор символов.