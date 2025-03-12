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18:44, 12 марта 2025Наука и техника

Windows заставила принтеры печатать бессмысленный текст

После обновления Windows заставила принтеры печатать бессмысленный текст
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Поломка в операционной системе (ОС) Windows привела к сбою в работе принтеров по всему миру. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Проблему обнаружили у пользователей, которые установили Windows Preview Update за январь 2025 года — предварительную версию KB5050092. «Из-за ошибки вы могли заметить, что принтер неожиданно начал печатать случайный текст и данные, включая сетевые команды и необычные символы», — заявили в компании Microsoft.

Принтеры, которые начали печатать бессмысленный текст, были подключены к компьютеру через USB-порт. Оказалось, что проблема затронула ОС Windows 10 версии 22H2, Windows 11 версии 22H2 и 23H2. При этом точно неизвестно, какая ошибка заставила принтеры печатать случайный набор символов.

Специалисты Microsoft рассказали, что проблему можно решить, откатившись на предыдущую версию Windows. Это возможно с помощью функции отката известных проблем (KIR), которая удаляет обновления, но оставляет актуальные патчи безопасности. В компании пообещали, что проблема будет устранена перед тем, как обновление будет доступно в качестве публичной версии для всех пользователей.

В начале марта популярный блогер Луис Россман обвинил производителя принтеров Brother в заговоре против пользователей. По мнению Россмана, фирма начала блокировать неоригинальные картриджи с чернилами. Представители Brother назвали обвинения ложью.

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