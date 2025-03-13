Раскрыта обещанная за теракты в отношении участников СВО и госслужащих сумма

Спецслужбы Украины обещали за теракты в отношении участников СВО 6 тыс. долларов

Спецслужбы Украины обещали за совершение терактов в отношении участников спецоперации (СВО) и российских государственных служащих 6000 долларов. Об этом исполнитель рассказал во время допроса, пишет ТАСС.

Мужчина отметил, что так и не получил эти деньги. По заданию куратора посылки с бомбами надо было отправить по адресам в Энгельсе, Москве, Люберцах, Воронеже, заявил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников СВО и госслужащих. Допрос задержанного за подготовку теракта попал на видео.