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07:31, 13 марта 2025Путешествия

Россиянин побывал в американской глубинке и раскрыл странные привычки местных

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Mike Blake / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в американской глубинке и раскрыл странные привычки местных. Об этом он поведал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что больше месяца провел в штате Миссисипи, который назвал «настоящей глухоманью». «Если меня попросят описать этот штат, проще всего будет сослаться на официальную статистику: самые низкие зарплаты по стране, один из самых высоких в стране процент людей с алкоголизмом. <…> Короче говоря, нищета, разруха, мрак».

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Путешественник обратил внимание и на странности населения, о которых «просто невозможно молчать». По словам россиянина, «особым авторитетом» у местных жителей пользуется чеснок.

«Они употребляют его настолько активно, что ни одному русскому не снилось, — добавил он. — Чесночное амбре при общении с местными просто валит наповал. Однако запах изо рта — вершина айсберга».

Как указал мужчина, местные верят, что это растение отгоняет злые силы, поэтому используют его и как оберег. Бусы из сушеных головок чеснока многие развешивают по дому, особенно люди старшего возраста.

«Но самое дикое — пару раз замечал в припаркованных автомобилях чесночную головку, висящую на зеркале заднего вида, — продолжил блогер. — Фактически как освежитель воздуха! Только фишка тут не в запахе: его используют по аналогии с нашими иконками, вроде оберега от беды (в данном случае — от ДТП)».

Ранее этот же путешественник описал жителей глубинки в США фразой «не умеют читать и писать». Местные полицейские сообщили соотечественнику, что зачастую в таких штатах встречаются закрытые комьюнити. По словам блогера, безграмотность таких «отшельников» поражает.

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