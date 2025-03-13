Россиянина отправили в СИЗО за поджог оборудования вышек связи в компании подростков

В Калининграде суд арестовал жителя за поджог оборудования вышек связи

Ленинградский районный суд Калининграда взял под стражу жителя по делу о поджоге оборудования на вышках связи сотовых операторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Фигурант пробудет под стражей два месяца, до 11 мая. По версии следствия, он с двумя подростками умышленно поджег вводно-распределительные щиты, установленные на вышках мобильных операторов. Происходящее компания снимала на видео, которое один из молодых людей отправил куратору в качестве подтверждения выполненного задания. В результате на счет были переведены деньги.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд приговорил к двум годам поджигателя храма Дмитрия Донского.

