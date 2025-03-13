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12:27, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянина отправили в СИЗО за поджог оборудования вышек связи в компании подростков

В Калининграде суд арестовал жителя за поджог оборудования вышек связи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ленинградский районный суд Калининграда взял под стражу жителя по делу о поджоге оборудования на вышках связи сотовых операторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Фигурант пробудет под стражей два месяца, до 11 мая. По версии следствия, он с двумя подростками умышленно поджег вводно-распределительные щиты, установленные на вышках мобильных операторов. Происходящее компания снимала на видео, которое один из молодых людей отправил куратору в качестве подтверждения выполненного задания. В результате на счет были переведены деньги.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд приговорил к двум годам поджигателя храма Дмитрия Донского.

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