Россиянка разбила окно в пункте выдачи заказов и украла 70 посылок

В Краснодаре задержали женщину за кражу 70 посылок из пункта выдачи заказов

В Краснодаре задержана 36-летняя женщина, подозреваемая в ограблении пункта выдачи интернет-заказов и краже 70 посылок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по городу.

По данным правоохранителей, фигурантка — жительница Брюховецкого района. Она заказала доставку ювелирных украшений и одежду, а затем ночью с помощью молотка разбила окно в помещении пункта выдачи и похитила не только свой заказ, но и чужие посылки. Сумма причиненного ею ущерба составила более 200 тысяч рублей. При задержании оперативники нашли у нее часть украденных вещей, но драгоценности она успела продать. Кроме того, выяснилось, что женщина уже привлекалась за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 20-летнего студента, который арендовал пункт выдачи заказов у предпринимательницы в Подмосковье и похитил товары на 60 миллионов рублей.