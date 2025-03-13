Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянка разбила окно в пункте выдачи заказов и украла 70 посылок

В Краснодаре задержали женщину за кражу 70 посылок из пункта выдачи заказов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Краснодаре задержана 36-летняя женщина, подозреваемая в ограблении пункта выдачи интернет-заказов и краже 70 посылок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по городу.

По данным правоохранителей, фигурантка — жительница Брюховецкого района. Она заказала доставку ювелирных украшений и одежду, а затем ночью с помощью молотка разбила окно в помещении пункта выдачи и похитила не только свой заказ, но и чужие посылки. Сумма причиненного ею ущерба составила более 200 тысяч рублей. При задержании оперативники нашли у нее часть украденных вещей, но драгоценности она успела продать. Кроме того, выяснилось, что женщина уже привлекалась за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 20-летнего студента, который арендовал пункт выдачи заказов у предпринимательницы в Подмосковье и похитил товары на 60 миллионов рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

    В Киеве заявили о заключительном акте президентства Зеленского

    Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

    Алаудинов назвал сроки полной зачистки Суджи от ВСУ

    Командир «Ахмата» заявил об освобождении всех населенных пунктов Курской области

    Годовалая россиянка попала в реанимацию после находки на детской площадке

    ФСБ обнаружила закамуфлированные под подарочные наборы парфюмерии бомбы

    Каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска

    Момент попадания беспилотника в предприятие в российском регионе попал на видео

    Принтеры HP не узнали свои картриджи после обновления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше