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08:54, 13 марта 2025Россия

Российский губернатор сообщил о поврежденных из-за атаки БПЛА объектах

Бусаргин: В Саратовской области из-за атаки БПЛА повреждены нежилые объекты
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В Петровском районе Саратовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены нежилые объекты. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

По его словам, предварительно, пострадавших нет. Работает система оповещения.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 13 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны 77 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). 30 из них перехватили в Брянской области, 25 — в Калужской, по 6 — в Курской и Воронежской, еще по 5 — в Ростовской и Белгородской.

В Калужской области в результате падения беспилотника начался пожар на заводе «Калужский газобетон». Огонь охватил техническое здание, в результате чего пострадал один из сотрудников. В сети также появились кадры возгорания.

ЖЗЛ
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