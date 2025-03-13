Российский губернатор сообщил о поврежденных из-за атаки БПЛА объектах

Бусаргин: В Саратовской области из-за атаки БПЛА повреждены нежилые объекты

В Петровском районе Саратовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены нежилые объекты. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

По его словам, предварительно, пострадавших нет. Работает система оповещения.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 13 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны 77 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). 30 из них перехватили в Брянской области, 25 — в Калужской, по 6 — в Курской и Воронежской, еще по 5 — в Ростовской и Белгородской.

В Калужской области в результате падения беспилотника начался пожар на заводе «Калужский газобетон». Огонь охватил техническое здание, в результате чего пострадал один из сотрудников. В сети также появились кадры возгорания.