Возникший после падения беспилотника на российское предприятие пожар попал на видео

Появились кадры возникшего после падения БПЛА на калужское предприятие пожара

В сети появились кадры пожара на предприятии в Калужской области, который возник в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден дым, который поднимается от очага возгорания. Каких либо звуков взрывов не слышно.

Пожар на предприятии в Дзержинском районе Калужской области из-за падения беспилотника ВСУ начался в ночь на 13 марта. В результате загорелось техническое здание. Как стало известно впоследствии, огонь охватил завод «Калужский газобетон». Пострадал сотрудник предприятия, которого сильно посекло осколками.

Всего, по данным Минобороны, за ночь над Калужской областью сбили 25 беспилотников. Кроме того, под удар попали Воронежская, Курская, Ростовская и Белгородская области.