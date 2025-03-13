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16:16, 13 марта 2025Силовые структуры

Российский школьник с ножом за час ограбил магазин и офис микрозаймов

В Ленобласти подросток с ножом за час ограбил магазин и офис микрозаймов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кингисеппе ученик восьмого класса вооружился ножом и за час ограбил магазин и офис микрозаймов. Об этом «Ленте.ру» сообщили главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

По данным ведомства, все произошло 12 марта. В полицию поступило сообщение об ограблении офиса микрозаймов на Крикковскому шоссе – по словам очевидцев, в здание ворвался неизвестный в маске и, угрожая ножом сотруднице, забрал из сейфа 33 тысячи рублей. Спустя час злоумышленник совершил нападение на продуктовый магазин на Большом бульвар – оттуда он забрал 5000 рублей и скрылся.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого – им оказался 15-летний подросток. Предварительно, он действовал по указанию неустановленного куратора.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Якутске разыскали ученика шестого класса одной из местных школ, который ради шутки заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства.

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